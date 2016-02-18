В Донецке нашли "зраду": Минские соглашения сделают ДНР зависимым от Киева "осколком Украины"

Возглавляемый Александром Хряковым "комитет народного совета ДНР по внешней политике и международным связям" обсудил вопрос "защиты интересов республики в рамках утвержденного Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12.02.2015р.".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

В ходе обсуждения "депутаты" пришли к выводу, что положения Комплекса мер противоречат "конституции ДНР". В частности, "парламентарии" считают, что п.4 Минских договоренностей (предусматривает проведение переговоров о модальности местных выборов по украинским законам и определение "особого статуса" Донбасса) исключает возможность признания ДНР "независимым государством".

А п.8 (предусматривает полное восстановление социально-экономических связей, прежде всего, выплату пенсий и др. социальных выплат) расценивается как попытка сделать "республику" полностью зависимым от Киева "осколком Украины".

Проведение конституционной реформы в Украине и децентрализация власти в пределах регионов с особым статусом (п.11 Комплекса мер) рассматривается в контексте предпосылок к роспуску "парламента" и как "угроза ликвидации ДНР".

После бурной дискуссии "парламентарии" решили создать на базе указанного "комитета" некую "консультационную группу специалистов" для обсуждения соответствующей "стратегии защиты" и обратиться с соответствующими наработками к Александру Захарченко и Денису Пушилину.

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