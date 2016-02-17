Маневры боевиков под Мариуполем: гонят боеприпасы, подтягивают горючее

В районе прифронтового Мариуполя Донецкой области силы АТО засекли повышенную активность боевиков и российских военных.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в район Коминтерново боевики дополнительно перебросили танк (находится на замаскированных позициях севернее поселка). На северной окраине Коминтерново сменила позиции бронегруппа боевиков (несколько БМП-2).

В район Безымянного боевики перебрасывают боеприпасы (минометные мины). За сутки зафиксировано прибытие 3-х грузовиков "Урал" с боеприпасами. В этот же район прибыл топливозаправщик. Доставка боеприпасов и горючего идет со стороны Новоазовска, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколько дней подряд диверсанты боевиков пытались прорваться под Мариуполем, однако получили по зубам под Гнутово и Талаковкой.

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