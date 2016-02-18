Генерал СБУ рассказал, чего ждать от кремлевских марионеток на Донбассе

Нагнетание обстановки на Донбассе, отправка на оккупированную территорию нового оружия и боеприпасов, накопление российских войск на границе с Украиной — это попытка Москвы оказывать давление Киев.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"Россия в своей военной доктрине расширение НАТО на восток рассматривает как угрозу номер один. Украина официально заявляет, а также подписывается ряд документов об углублении нашего сотрудничества с НАТО, и наша стратегическая линия — это вступление в НАТО, которое сегодня поддерживается большей частью населения. Безусловно, Россия только на основании этого факта будет укреплять свое юго-западное направление", — подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, по его мнению, влияют и события в Сирии, и осложнение отношений России и Турции, которые уже подошли к "красной линии". "Россия, пытается добиться своего успеха — всячески поспособствовать победе Асада. Турция придерживается противоположной позиции, такими же будут и усилия. Поэтому российское руководство готовится и укрепляет свои военные силы и мощности на фоне взаимоотношений с Турцией. Об этом свидетельствует и наращивание войск, и изменение их дислокации, и накопление их в Крыму, и т.д. Это также стратегический вопрос, который требует принятия российской стороной соответствующих решений", — говорит генерал.

"Также, оценивая углубление сотрудничества Украины и Турции, в случае конфликта Украина использует этот момент для освобождения своей территории — и Крыма, и Донбасса. Поэтому Россия в своих планах уже рассматривает Украину в качестве союзника Турция, поэтому укрепляет свое военное присутствие на границах с Украиной", — убежден экс-заместитель главы СБУ.

Вышеперечисленные пункты объясняют, почему Россия сейчас увеличивает свою активность на Донбассе и на границах, считает он.

"Что касается ситуации на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, безусловно, какой-либо прогресс в Минских переговорах отсутствует в силу того, что Россия не заинтересована в реализации договоренностей, особенно в передаче контроля над границей. А украинская сторона и на Мюнхенской конференции заявила, и заместитель министра 15 февраля об этом сказал — мы не уступим границу. Это дает основания активизировать давление на Россию и ждать провокаций, нападений, военного давления, обстрелов и т.д. Совершенно реально, что кремлевские марионетки будут всячески усложнять ситуацию на линии столкновения", — говорит военный эксперт.

"Что касается непосредственно вероятности наступления на Украину, то я думаю, что исключать такой вариант нельзя. Однако, по моим оценкам, это не будет первоочередным сценарием", — резюмировал Александр Скипальский.

Напомним, экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков в комментарии "Главреду" назвал первоочередную цель провокаций боевиков.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": Активизация боевиков и российских войск на Донбассе: эксперты не исключают наступления.