Эксперт о провале голосования за отставку Кабмина: все было срежиссировано на Банковой

Неудачное голосование за отставку Кабмина Арсения Яценюка было устроено для того, чтобы сохранить до осени нынешнее правительство.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"Это все было срежиссировано на Банковой, — говорит эксперт. — Мы видели, как на голосование ставилось постановление: это было быстро, и всего одно голосование. Хотя было предложение от Литвина проголосовать тестово. Мы видим, что в поименном голосовании люди, лично ориентированные на президента или на Ложкина, не голосовали. Соответственно, если они не голосовали, то это и позиция самого президента. А эта игра была для того, чтобы сохранить до осени нынешнее правительство, чтобы, таким образом, канализировать неудовлетворение его работой. Хотя это — казус, потому что обычно после того, как работа правительства признается неудовлетворительной, следует отставка. Есть процедура. Но так как этого не произошло, на данный момент имеем конфликт между Верховной Радой и Кабинетом министров. Принятие результативных голосований законопроектов, которые будут вноситься Кабмином, может быть провалено из-за этого конфликта".

"Кроме того, участники коалиции, голосовавшие за отставку правительства, будут поднимать вопрос об урегулировании данного политического кризиса посредством заключения нового коалиционного соглашения или путем создания пояса проблем для деятельности Кабмина в комитетах и ведения определенной кампании по критике правительства. В итоге, все это взорвет ситуацию осенью, когда снова встанет вопрос об ответственности Кабмина. Очевидно, тогда уже не удастся сохранить ни коалицию, ни большинство в Верховной Раде. А это будет однозначно значить перевыборы", — уверен политолог.

"А пока что президент договорился с премьером. Премьер слаб, поскольку его поддержала странная конфигурация людей и сил в парламенте. Но если премьер слаб, из него легче выбивать те или иные позиции, которые выгодны Банковой. Он будет более договороспособным, чем раньше, когда шантажировал выходом из коалиции "Народного фронта" и досрочными выборами. На данный момент диктовать условия будет не премьер, а Банковая", — подчеркнул директор Центра исследования проблем гражданского общества.

"По большому счету, для Запада важнее всего сохранение действующего большинства и действующего правительства. Пока что несмотря на тот негатив, который есть на Яценюке и его окружении, и имеющуюся информацию о коррупционных схемах, Яценюк устраивает в качестве премьер-министра западных партнеров, в первую очередь США. Запад не хочет перевыборов. Это однозначно транслировалось и Тимошенко, когда она была в США, и Байден об этом говорил. Это меньшее зло, с которым Запад может смириться в данной ситуации. Хотя при этом критика будет продолжаться. Конечно же, будут требовать перестановки или назначения тех или иных министров так называемых технократов в экономический блок Кабинета министров. Очевидно, что вакантные должности будут заполнены технократами. Но, по большому счету, Запад с этим смирится", — считает политический эксперт.

"Что касается выхода "Батьківщини" из коалиции, тут еще нужно дождаться окончательного оформления выхода, когда Гройсман зачитает заявление и объявит об этом. Выход "Батьківщини" на данный момент не значит разлома коалиции, то есть голоса можно будет добрать за счет внефракционных депутатов и представителей других политических сил. Поэтому говорить, что это автоматически запустит процедуру распада большинства, пока что не стоит. Но если после "Батьківщини" об этом же заявит и "Самопоміч", это создаст проблемы для большинства. Тогда нужно будет посчитать голоса, хватит ли их у президента и премьера, чтобы коалиция давала хотя бы 226 голосов. Если же этого не будет, то будет запущен механизм досрочных выборов", — подытожил Виталий Кулик.

Директор соцслужбы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду", что провал голосования за отставку Кабмина — это поражение Порошенко в борьбе с Яценюком.