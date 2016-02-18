Маневр и удар во фланг: под Докучаевском силы АТО снова врезали боевикам по зубам

Боевики и российские военные на Донбассе в ходе обстрелов стали активно применять артиллерию. Практически повсеместно боевиками активно применяется стрелковое вооружение, гранатомёты, ПТРК, ЗУ-23-2. Самая большая эскалация наблюдается в зоне от Марьинки до Зайцево — весь западный и северо-западный угол зоны АТО.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Центрального карьера (Докучаевск) боевики вели обстрелы из станковых гранатомётов и стрелкового вооружения по опорным пунктам сил АТО южнее Новотроицка (поселок Волновахского района, расположенный в 5 км к юго-западу от Докучаевска).

Реагируя на обстрелы, подразделение украинских войск выдвинулось в сторону высоты южнее карьера, заняв фланкирующую позицию по отношению к вынесенным вперёд позициям террористов, которые после интенсивной перестрелки отошли в сторону карьера, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее юго-восточнее Новотроицка группа боевиков пыталась с близкой дистанции огнем из стрелкового вооружения и РПГ нанести удар по фланговой позиции одного из опорных пунктов украинских войск. Группа была своевременно обнаружена боевым охранением сил АТО и отброшена огнем украинских военных.