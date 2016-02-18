На Донбасс из России вторгся новый "гумконвой": привез "продукты"

В четверг, 18 февраля, на Донбасс из РФ вторгся очередной российский так называемый "гуманитарный конвой", в состав которого вошли более 100 машин.

Об этом говорится на сайте МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в них находились свыше тысячи тонн "продуктов питания, а также учебной литературы и пожарно-технического имущества".

"Авто гумколонны прибыли в пункты назначения в Донецкой и Луганской областях, они были досмотрены на пунктах пропуска на соответствие груза", — заверили спасатели.

По их данным, после этого на складах началась разгрузка приехавших транспортных средств. "Весь груз распределен между населением Донбасса", — добавили в российском ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что российские "гумконвои" привозят на восток Украины боеприпасы, после их прибытия боевики с новой силой начинают атаковать позиции военнослужащих нашей страны.

Фото: mchs.gov.ru