Адвокат рассказал, когда Савченко выступит с последним словом в суде России

Фейгин посетил нашу соотечественницу, которая находится СИЗО.
Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко 3 марта выступит в Донецком горсуде Ростовской области с последним словом.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ее адвокат Марк Фейгин, посетивший ее в СИЗО.
В то же время юрист уточнил, что они согласовали график прений.
"2 марта выступает обвинение; 3 марта — Савченко, Полозов (адвокат политика Николай Полозов — ред.), Фейгин и последнее слово", — отметил защитник народной избранницы.
Таким образом, я выступаю 3 марта 2016 года, последним из защиты. Это будет моя главная адвокатская речь в процессе Савченко #FreeSavchenko— Mark Feygin (@mark_feygin) 18 Лютий 2016
Между тем агентство УНИАН добавило, что 17 февраля суд в РФ по "делу" Савченко закончил слушания. Напомним, ранее он продлил арест украинки до апреля 2016 года, защита обжаловала такое решение.