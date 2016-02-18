Адвокат рассказал, когда Савченко выступит с последним словом в суде России

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко 3 марта выступит в Донецком горсуде Ростовской области с последним словом.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ее адвокат Марк Фейгин, посетивший ее в СИЗО.

В то же время юрист уточнил, что они согласовали график прений.

"2 марта выступает обвинение; 3 марта — Савченко, Полозов (адвокат политика Николай Полозов — ред.), Фейгин и последнее слово", — отметил защитник народной избранницы.

Таким образом, я выступаю 3 марта 2016 года, последним из защиты. Это будет моя главная адвокатская речь в процессе Савченко #FreeSavchenko — Mark Feygin (@mark_feygin) 18 Лютий 2016

Между тем агентство УНИАН добавило, что 17 февраля суд в РФ по "делу" Савченко закончил слушания. Напомним, ранее он продлил арест украинки до апреля 2016 года, защита обжаловала такое решение.