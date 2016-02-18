В ГПУ утверждают, что отпуск Шокина продлен

Ведомство работает в штатном режиме, отметил Куценко.
Прокурор ГПУ Владислав Куценко заявил, что отпуск главы ведомства — Виктора Шокина — был продлен.
Об этом он сообщил "Украинской правде".
В то же время чиновник уточнил, что Генпрокуратура работает в штатном режиме.
"Обязанности руководителя сейчас выполняет первый заместитель генпрокурора Юрий Севрук", — добавили журналисты.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко призвал Виктора Шокина подать в отставку c должности генерального прокурора. Ознакомиться с мнением главы государства можно здесь.