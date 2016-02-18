У Порошенко рассказали, чем ответили на шантаж Путина при штурме Дебальцево

18 февраля 2016, 15:45

По словам Бирюкова, год назад Порошенко попросил вносить "сумятицу …и врать-врать-врать" в соцсетях о реальной ситуации в Дебальцево.

Выход ВСУ из Дебальцево

В феврале 2015 года бои вокруг Дебальцево Донецкой области стали ключевой темой переговоров в Минске с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России. Президент Украины Петр Прошенко в это время просил своих советников "врать, врать и врать" в соцсетях о ситуации в Дебальцево. Нужно было двое суток вносить сумятицу в головы врага.

Один из участников прошлогодней встречи в Минске зачвил, что президент РФ Владимир Путин прибег к шантажу, расшатывая ситуацию. Он надеялся, что это позволит ему радикально изменить ход переговоров, пишет "Украинская правда".

"Атмосфера была очень нервная. Однако разговора на повышенных тонах не было. Путин в определенной степени был более эмоциональным", — сообщил источник.

По словам информированного источника, во время переговоров было несколько сессий. Первая проходила при участии лидеров с переводчиками. Потом формат менялся, присутствовали и другие члены делегаций.

"Путин начал разговор не с логики выполнения Минске, а с Дебальцево. Он был очень хорошо знаком с положением вещей. Но в чем-то его дезинформировали. Он говорил: "Видите, у нас есть ситуация в Дебальцево. Там находится несколько тысяч украинских военных, которые собираются сдаваться. Они могут быть уничтожены. Нам нужно позаботиться об их судьбе". Нам было важно с точки зрения дипломатии четко сказать, что не существует угрозы существенного окружения наших подразделений. Хорошо, что никто из остальных участников переговоров на слова Путина не повелся", — пишет издание.

Источник отмечает, что выход украинских военных из Дебальцево с меньшими потерями, чем рассчитывал противник, стало значительным и едва ли не единственным фактором установления доверительных отношений.

"Дебальцево звучало во время переговоров много раз, в том числе во время обсуждения вопроса прекращения огня. Путин заявил: "Нет, никакого прекращения огня не будет".

Когда его спросили, почему, ответил: "из-за ситуации в Дебальцево". Мы настаивали на немедленном прекращении огня. Путин — наоборот. Где-то ночью Меркель и Путин разговаривали вдвоем. Она пыталась его убедить, чтобы он согласился на логику – сначала безопасность, а потом политика. Был разговор Порошенко, Меркель и Путина. Где-то около 7 часов утра появилось понимание, что договоренности достигнуты. Нам доверяли", — отмечает участник встречи.

По его данным, Ангела Меркель сыграла на переговорах фундаментальную роль. Она первая поверила словам Петра Порошенко о том, что Дебальцево не окружено. Участник переговоров также рассказал, что Путин сам ведет переговоры, тогда как украинцы вместе с командой.

"Путину не удалось то, за чем он приехал в Минск. Путина просто дезинформировали о ситуации в Дебальцево. Он реально думал, что там произойдет военная катастрофа, которая фундаментально повлияет на Меркель и Олланда, и после этого никакого пакета договоренностей наподобие Минского не состоится. Это было давление на нас, что мы должны пойти на фундаментальные уступки. То, что Путину не удалось переломить ситуацию, подвесило россиян на логику Минска", — сообщает издании.

Участник убеждает, что история с Дебальцево имела фундаментальное влияние на восприятие европейцами нас как тех, кого нельзя так просто победить, ни дипломатически, ни военно.

"Там с российской стороны погибли сотни. А фото и видео нашего выхода, с флагами, очень повлияли на Европу. И с этого начались долгие позиционные переговоры, на которых мы выиграли очень много времени, а главное — убедили, что без безопасности и реальных выборов прогресса не будет. А для этого нужно давить на Россию, как тогда в Минске", — констатирует переговорщик от Украины в Минске.

Между тем, о ситуации в Дебальцево рассказал и советник главы государства, а ныне глава Николаевской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, год назад Президент Украины Петр Порошенко попросил вносить "сумятицу …и врать-врать-врать" в соцсетях о реальной ситуации в Дебальцево.

"Год прошел, можно и рассказать. Меня вызвали 17 февраля на Банковую днем, около 16:00. И Петр Алексеевич озвучил просьбу, несколько необычную, но обстоятельства...

Нужно было двое суток вносить сумятицу в головы врага — выводят или не выводят, выводят уже или через двое суток, или бросят и не выводят? Нужно было вечер устроить в Фейсбуке всплеск "все-хорошо-мы-стоим" и удержать эту волну хотя бы двое суток. Любой "репутационной" ценой, просто прямолинейно врать-врать-врать.

Около 20:00 в МО мы согласовали все этапы информационных всплесков, подобрали какие-то фотографии, набросали тезисы. Опросил-упросил всех знакомых блоггеров, они должны были поддержать.

А потом...

А потом все рухнуло, из-за сброса в ФБ данных о том, что вывод уже начинается", — написал Бирюков.

Видео: ТСН; youtube.com

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