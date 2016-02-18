Политолог объяснил, почему Блок Порошенко и "Народный фронт" должны держаться вместе

У ситуации с выходом фракции "Самопоміч" из парламентского большинства возможны два сценария. Один из них предусматривает проведение досрочных парламентских выборов, второй — нет.

Об этом заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал в комментарии "Главреду".

"Если мы говорим о сценарии, который не предусматривает выборов, то, значит, коалиция в любом составе должна формально сохраниться. Несмотря на то, что фракции заявляют о своем выходе, на данный момент юридически оформленного факта выхода из парламентского большинства ни "Батьківщини", ни "Самопомочі" нет. То есть пока что коалиция остается в своем прежнем списочном составе. Тем более, что Радикальная партия Ляшко заявила о возможности возвращения в коалицию", — говорит политический эксперт.

"Однако все равно очевидно, что ситуация зависит от позиции двух крупнейших фракций — они, как ядро, вокруг которого может сформироваться коалиция разных форматов. Пока они остаются вместе и не выходят из коалиции, идет процесс договоренностей, торгов, определения, распределения и перераспределения должностей в новом Кабмине, включая все должности, в том числе премьера. Пока этот процесс продолжается, пока эти две фракции остаются вместе — коалиция существует", — подчеркнул политолог.

"Если же кто-то из них примет решение о выходе из парламентского большинства, тогда начнется реализация "сценария №2". Потому что любой другой формат коалиции не будет выгоден тем политическим игрокам, которые настроены на досрочные выборы. В первую очередь, это касается "Батьківщини", "Самопомочі", в меньшей степени — Радикальной партии. Ведь любые коалиции с "Оппоблоком" или двумя другими фракциями, в которых есть бывшие представители Партии регионов, будут проигрышными имиджево", — уверен директор политико-правовых программ Центра Разумкова.

По его мнению, пока БПП и "Народный фронт" будут держаться вместе, будет шанс на то, что процесс может перейти в более конструктивную плоскость, и постепенно стабильность власти может восстановиться. Сейчас озвучиваются разные сроки — от трех недель до трех месяцев.

"Оба сценария сейчас вполне вероятны. Но, учитывая всю совокупность факторов (в том числе позицию международных партнеров Украины, финансовых организаций, вопрос Минских договоренностей и личных обязательств президента), пока что в течение хотя бы некоторого времени будет развиваться сценарий, не предусматривающий досрочных выборов. Их попытаются избежать. Тем более, президентская политическая сила (не говорю уж о "Народном фронте" с его нынешними рейтингами) на этих выборах, если они состоятся, существенно потеряет, поскольку возрастет конкуренция, да и позиции самого президента несколько ослаблены. Тем более, в случае, если будет длительный период дестабилизации и социально-экономические проблемы, если не будет реформ (а какие реформы могут быть, когда идет избирательная кампания?). Поэтому, думаю, основные игроки будут склоняться к варианту без выборов и будут искать какой-то компромисс", — подытожил Юрий Якименко.

Напомним, эксперт по вопроса международной политики Тарас Чорновил объяснил, к каким проблемам приведет выход "Самопомочі" из коалиции.