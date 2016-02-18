Рада приняла еще один "безвизовый закон": о прокуратуре

18 февраля 2016, 18:30

Это второй из трех последних законов, необходимых для установления безвизового режима с Евросоюзом.

Верховная Рада приняла закон "О прокуратуре" относительно обеспечения прозрачности в организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью выполнения рекомендаций Международного валютного фонда (№4055). 

За это решение проголосовали 302 депутата из 364, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

Это второй из трех последних законов, необходимых для установления безвизового режима с Евросоюзом.

Законом устанавливается, что назначение на административную должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре осуществляется по результатам открытого конкурса.

На должности заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры; первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры; заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначение осуществляется генеральным прокурором Украины.

На должности руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры и заместителя руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно закону, организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, в состав которой входят 4 человека, определенные Советом прокуроров Украины, и 7, определенных Верховной Радой.

Членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт работы в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Конкурсная комиссия на своем первом заседании выбирает из числа членов конкурсной комиссии, определенных ВР, председателя конкурсной комиссии. Председателем должен быть общепризнанный и авторитетный эксперт, имеющий богатый опыт, заинтересованность, или известный своими действиями в поддержку борьбы с коррупцией.

Кандидатуры на должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры, его первого заместителя и заместителя, отобранные конкурсной комиссией, представляются на рассмотрение генпрокурора только после получения конкурсной комиссией подтверждения об их соответствии требованиям законов Украины "Об очистке власти" и "О предупреждении коррупции", а также после получения допуска к государственной тайне в соответствии с Законом Украины "О государственной тайне".

Генпрокурор имеет право путем издания публичного письма, адресованного конкурсной комиссии, в течение 14 дней после получения соответствующих предложений отклонить кандидатуру на назначение на административную должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (заместителя генпрокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его первого заместителя и заместителя) в соответствии с требованиями законодательства.

Такая кандидатура не может быть подана повторно. Этим правом генпрокурор может воспользоваться не более двух раз подряд для каждой из административных должностей.

Кроме того, лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко объявил правку о том, что работнику Спецпрокуратуры не обязательно иметь 5 лет прокурорского стажа, а всего 5 лет юридического и правового стажа. "Это открывает ворота для большего количества людей на конкурс и соответствует требованиям Евросоюза", — сказал он.

Также представитель президента в парламенте, депутат от "БПП" Степан Кубив предложил, чтобы членами конкурсной комиссии не могли быть государственные служащие или лица, занимающие политические должности, депутаты ВР и местных советов, военнослужащие, работники правоохранительных органов, а также члены политических партий.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 

Напомним, ранее Рада приняла "безвизовый закон" о спецконфискации в редакции Евросоюза.

Президент Петр Порошенко требовал от нардепов принять "безвизовые" законы до конца дня: не играйте с правилами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Рада ЕС закон прокуратура голосование безвизовый пакет
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять