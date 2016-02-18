Рада не захотела отменять закон о "партийной диктатуре"

Верховная Рада не смогла проголосовать за отмену законопроекта, который позволяет партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов.

За два постановления об отмене принятия законопроекта проголосовали 81 и 78 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает "Украинская правда"

После того, как депутаты отказались отменить результаты голосования, Владимир Гройсман получил право подписать законопроект №3700 и передать его на подпись президенту.

Законопроект №3700 был зарегистрирован председателями фракций "Радикальная партия", "Народный фронт", "Батьківщина", "Самопоміч", "Блок Петра Порошенко" и депутатом от РП Олег Куприенко.

При этом, главное научно-экспертное управление Рады в своем заключении к законопроекту отметило, что распространение его действия на избирательные списки кандидатов в депутаты от партий-субъектов избирательного процесса на внеочередных выборах в Раду 26 октября 2014 не согласуется со ст. 58 Конституции, согласно которой законы не имеют обратного действия во времени.

При принятии законопроекта под стенограмму было зачитано, что его действие будет распространяться на избирательные списки партий, которые были субъектами избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах в 2014 году, но при голосовании за документ Гройсман отметил, что он принимается с учетом исправления о том, что закон будет распространяться на кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки партий, прошедших в Раду исключительно этого созыва.

Фактически данный законопроект дает возможность влиять на результаты голосования граждан, а Комитет избирателей Украины считает, что законопроект не соответствует коалиционному соглашению, является недемократическим, позволяет влиять на результаты голосования граждан и несет коррупционные риски.

Ранее Рада разрешила государству финансировать партии.