Военный эксперт: успех и процветание Украины — это крах имперской России

Существование независимой Украины, а тем более ее успехи и процветание — это крах имперской мифологии и венок на могилу российских амбиций быть центром Евразии.

Такое мнение высказал советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований, доктор технических наук, профессор, академик НАН Украины Владимир Горбулин, пишет УНИАН.

"Противостояние с Россией — это не прошлое и не настоящее — это наше будущее, к которому нужно готовиться со всей ответственностью. Существование независимого Украинского государства, а тем более его успехи и процветание — это крах имперской мифологии и венок на могилу российских амбиций быть центром Евразии", —подчеркнул Горбулин.

"Нынешняя агрессия России против Украины не является случайностью — это закономерный этап политики имперского реванша, которая осуществляется соседним государством в течение четверти века, с первых дней независимости РФ, и роль субъективного фактора в лице президента Путина не следует преувеличивать, потому что за ним стоит корпорация чекистов-имперцев, а за ними — интересы российского капитала, который паразитирует на природных богатствах страны, а дальше за ними — десятки миллионов зрителей российского телевидения, отравленных великодержавным бредом и пренебрежением к "младшим" братьям", — заявил он.

"Даже если россияне уйдут из Донбасса, даже если согласятся пересмотреть статус Крыма, Украину империя никогда не оставит в покое, она из последних сил будет пытаться поссорить нас с Европой, США, Китаем, Турцией, она будет разжигать и подпитывать все возможные внутренние конфликты в Украине с одной целью —доказать себе и остальному миру, что никакой Украины, ее народа и государства не было, нет и быть не может", —считает советник президента.