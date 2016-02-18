Боевики ДНР заявили о новом обмене пленными

Украинская сторона достигла договоренности с боевиками об обмене пленных по формуле "3 на 6".

Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передает один из информресурсов боевиков, пишет УНИАН.

"Буквально несколько минут назад представитель украинской стороны в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук подтвердил обмен пленными по формуле "3 на 6". Обмен состоится в субботу", — сообщила она.

В сообщении также отмечено, что боевики подготовили еще несколько предложений по дальнейшим обменам пленными.

Отметим, ранее сообщалось, что члены группировки ДНР планируют обратиться к украинской стороне с предложением об обмене пленными по схеме "всех на всех", но только на своих условиях, которые они обещали назвать 24 февраля.

Ранее пресс-секретарь представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщала, что боевики сорвали запланированный обмен заложниками, который должен был включать 50 человек с обеих сторон.