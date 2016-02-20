Российский бизнесмен объяснил, что будет, если Путина сместят

20 февраля 2016, 01:36

Новому руководству РФ достанется огромный шлейф, который оно будет потихонечку отстегивать на протяжении многих долгих лет.

Владимир Путин

Действующую правящую верхушку Российской Федерации необходимо сместить. Уж не знаю, каким образом — но только так можно избежать грядущей катастрофы.

Об этом российский бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович  пишет в своем блоге на "Обозревателе".

Несколько недель назад Гарри Каспаров аргументировано объяснял, почему необходима не только смена этой власти, но и контроль за тем, к кому она перейдет. Потому что существует большая вероятность, что власть окажется в руках кого-то из ближайшего окружения Путина — и мы снова будем ходить по кругу, как делаем это последние сто лет.

Необходима люстрация. Необходимы многие вещи, которые невозможны в существующей системе координат.

Каспаров аргументировано говорит о том, что России необходим будет переходной период и  временное правительство, наделенное полномочиями приостановить действие Конституции в каких-то частях. В том числе — не проводить выборов сразу. Потому что посредством этих выборов они будут манипулированы снова — и к власти придут те же самые люди.

А Михаил Ходорковский говорит о революции. Правда, тут же уточняет, что эта революция должна быть мирной. Или, по крайней мере, он хотел бы, чтобы она была мирной.

Лично я не знаю, как все это будет на самом деле.

 Но если пофантазировать на тему, каким мог бы быть идеальный сценарий — то прежде всего, к власти должны прийти абсолютно разумные, нормальные люди. А их много, на самом деле. В том числе — и среди российской так называемой внесистемной оппозиции. Я убежден, что это единственные люди, которые могут спасти ситуацию.

Крым должен быть возвращен Украине —  без каких-либо предварительных существенных условий. Единственные вопросы, которые можно и нужно обсуждать — это гуманитарные вопросы. И они должны обсуждаться на уровне международной конференции с участием Украины, Евросоюза, США и России. И страны должны договориться о том, как решить гуманитарные проблемы населения Крыма — и коренного крымскотатарского народа, и других украинских граждан, и российских граждан. Там ведь на самом деле очень большой замес произошел. Поэтому я соглашаюсь с тем, что гуманитарные проблемы нужно обсуждать на международном уровне.

Но с точки зрения суверенитета Украины и принадлежности Крыма — здесь абсолютно точно не может быть никаких предварительных условий.

Как  только нынешняя "власть" в России будет смещена, как только Крым будет возвращен Украине — это моментально проложит дорогу к снятию санкций. Санкции ведь введены не против российского народа, не против Российской Федерации. Они введены только против российской правящей верхушки. Против порядка 150 человек. Это и персональные санкции, и санкции против большого количества компаний, которые имеют отношение к правящей российской верхушке.

Конечно, это случится не сразу. Предположим, в этом нашем идеальном сценарии, правящей путинской верхушки уже нет. Санкции будут сняты вскоре после этого, но общая токсичность и недоверие инвесторов не пройдут моментально. Это лишь откроет возможность к тому, чтобы Россия в течение нескольких последующих лет начала возвращаться на международные рынки капитала. Чтобы она начала снимать с себя эту токсичность, снова постепенно завоевывать доверие российских и международных инвесторов.

Россия также должна сесть за стол переговоров с Украиной — в двустороннем или расширенном формате — и начать решать проблемы материальных претензий Украины к России. Потому что рано или поздно два государства встретятся в судах по поводу сумм, исчисляющихся сотнями миллиардов, если не триллионом долларов.  Стоит ли ждать любого рода исков Украины, и украинских граждан в том числе, к России, по поводу войны на Донбассе и аннексии Крыма? Я считаю, что вернее и благоприятнее всего для обеих сторон была бы международная медиация, вне суда — чтобы все вопросы были решены путем переговоров, следствием которых должны стать мировые соглашения по поводу того, кто, что и кому должен.

Россия не обойдется маленькими суммами — это совершенно очевидно. Но суды приведут к еще бо́льшим негативным последствиям для РФ, в этом я уверен. Необходимо начинать переговорный процесс с Украиной и с другими сторонами в международном формате. Необходимо начинать международный процесс и по поводу сбитого "Боинга" — там Россия "смотрит" не в миллиард долларов, а в десятки миллиардов, по исковым требованиям от семей жертв этой ужасной трагедии. Необходимо каким-то образом решать вопрос с де-факто аннексированными территориями Грузии — и подводить черту и в этом вопросе…

Так что новому руководству России достанется огромный шлейф, который оно будет потихонечку отстегивать на протяжении многих долгих лет. Напомню: мы говорим об идеальном сценарии и вменяемом адекватном руководстве.

Тем не менее, этот процесс должен начаться. И чем раньше он начнется, тем ниже становится вероятность того, что Россия увязнет в экономическом крахе, переходящем в гражданскую войну. И это еще не самый худший сценарий. События могут развиваться совершенно непредсказуемо — вплоть, не дай бог, до начала Третьей мировой. Потому что на самом деле никто не знает, какие планы собираются реализовать Путин и его преступная группировка, резюмировал Слава Рабинович.

Напомним, ранее российский бизнесмен на пальцах объяснил, почему Крым должен быть возвращен Украине.

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Россия Путин Украина Крым переворот отстранение смещение Слава Рабинович
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