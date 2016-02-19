У Марьинки боевики сжимают ударный кулак: гонят "Грады", десятки танков и бронемашин

В Донецке фиксируется активное передвижение живой силы, автотранспорта и бронетехники боевиков в Петровском районе, наиболее приближенном к контролируемой силами АТО Марьинке.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на Кременце, восточнее Александровки и в посадках севернее Кольцевой — всего порядка 20 танков, 10 БМП-1,2, и до 10 МТ-ЛБ.

По улице Петровского периодически по направлению к Марьинке перебрасывается живая сила террористов на грузовом автотранспорте. В посадке за ТЦ "Континент" идентифицированы 4 установки РСЗО БМ-21 "Град".

А в северной части Донецка (между Светлова и Ясиноватским шоссе) на замаскированных позициях идентифицировано танковое подразделение боевиков, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что на фоне усиления обстрелов со стороны боевиков, российско-террористические войска производят действия, которые могут свидетельствовать о подготовке наступления (либо же имитации) на ряде участков.