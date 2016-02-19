Горячий прием: на окраине Донецка силы АТО дали боевикам по зубам

В районе контролируемой силами АТО Марьинки Донецкой области украинские военные дали бой террористам.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Марьинки со стороны Трудовских фиксировались постоянные обстрелы из 82-мм и 120-мм миномётов. Группа боевиков численностью до взвода на участке между терриконом "Крокодил" и Конным клубом вела огонь из стрелкового оружия из посадки по позициям украинских войск, на северо-восточной окраине Марьинки произошло боестолкновение. В балке южнее зафиксирован танк и два БМП (маневрировали, однако огонь не открывали).

В районе Красногоровки боевики применили бронетехнику — с позиции южнее Старомихайловки пара БМП-2 (одна вела огонь, другая прикрывала) активно маневрировали, затем отошли в сторону Старомихайловки (район дач). В этом же районе отработала огневая группа боевиков с ЗУ-23-2, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что у Марьинки боевики сжимают ударный кулак: гонят "Грады", десятки танков и бронемашин.