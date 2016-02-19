Кравчук предупредил: кризис в Украине может закончиться "последней революцией"

Политический кризис в Украине может очень плохо закончиться — может случиться "последняя революция".

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает канал "112 Украина".

"Если будут перетягивать веревку, если будут говорить о том, кто старше президент или премьер, у кого больше полномочий, а руководители фракции будут играть в дудку то в одну, то в другую, завершится это очень плохо. Завершится очень и очень плохо. Не хотелось бы этого иметь, но имеем то, что имеем", — заявил Кравчук.

"Очень плохо — эта ситуация может быть использована нашими внешними врагами но может быть не выдержана ситуация, потому что предел для выдержки всегда существует, и тогда внутренняя ситуация обострится до такой степени, когда говорят: будет Майдан. Я говорю, может Майдана не будет, а революция будет и, возможно, эта революция будет последней. Может она будет не Майданом, а чем-то другим", — добавил он.

В то же время экс-президент убежден, что если политики захотят, то соберутся и решат вопрос.

Напомним, ранее Кравчук объяснил, почему не работают Минские соглашения: предложил новый формат.