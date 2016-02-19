Порошенко внес представление в Раду об увольнении Шокина

В пятницу, 19 февраля, Президент Украины Петр Порошенко внес предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины об увольнении Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сказано в документе, предложение внесено "в соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85, пункта 11 части первой статьи 106 и части первой статьи 122 Конституции Украины".

Представлять этот документ на пленарном заседании Верховной Рады уполномочен представитель президента в парламенте Степан Кубив.

Напомним, ранее стало известно, что Петр Порошенко призвал Виктора Шокина подать в отставку c должности генерального прокурора. Ознакомиться с мнением главы государства можно здесь.