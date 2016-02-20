Боевики нарушали "тишину", под Авдеевкой ранены силовики: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия, под городом Авдеевка Донецкой области ранены бойцы.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы, в частности, использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"На Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности с эпизодическим применением тяжелого вооружения со стороны бандитов. Горячие точки — Луганское, Новгородское, Авдеевка, Опытное", — отметил военнослужащий.

Между тем на Мариупольском направлении самая сложная обстановка наблюдается под Марьинкой и Красногоровкой, там преступники применили БМП и минометы, а также дважды вели снайперский огонь.

"Также минометный обстрел произошел недалеко от Гнутово. Трижды оккупанты нарушили "режим тишины" в Широкино. Всего по нашим позициям на Донецком и Мариупольском направлениях выпущено более 50 минометных мин", — подчеркнул полковник.

По словам спикера Администрации президента по вопросам АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий на востоке Украины ни один военнослужащий страны не погиб, однако под Авдеевкой четыре бойца получили ранения.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: slovoidilo.ua