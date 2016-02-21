Россия не выдаст Януковича и "других убийц": будем судить их заочно — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не выдаст беглого экс-президента Виктора Януковича бывшего главу МВД Виталия Захарченко, бывшего председателя СБУ Александра Якименко "и других убийц", поэтому судить их Украина будет заочно.

Об этом он сказал в обращении по случаю Дня Героев Небесной Сотни, пишет УНИАН.

"Мы все с вами понимаем, что Россия никогда не выдаст Януковича, Захарченко, Якименко и других убийц. Поэтому судить их мы будем заочно", — отметил он.

"Правда, для этого Верховная Рада должна безотлагательно внести некоторые изменения в законодательство. Да, заочные приговоры не приведут к аресту, но позволят конфисковать имущество этих преступников, которые убивали людей и грабили страну", — добавил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что никто из злоумышленников, совершивших преступления против активистов Революции Достоинства, не уйдет от ответственности.

видео: president.gov.ua