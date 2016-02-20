В США призвали Порошенко и Яценюка объединиться вокруг коалиции

Украинская власть должна направить все усилия на восстановление доверия общественности и продолжение программы реформ.

Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден в раздельных телефонных разговорах с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком призвал к объединению вокруг правящей коалиции, пишет Цензор. НЕТ.

"Он призвал руководство Украины объединиться и восстановить доверие общественности вокруг сильной правящей коалиции и программы реформ, а также ускорить усилия Украины по борьбе с коррупцией, укреплению справедливости и верховенства закона, а также выполнить требования МВФ", — говорится в сообщении.

Вице-президент также подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей всеми сторонами, "как лучший путь вперед для разрешения конфликта". В ходе разговора украинские лидеры отметили "сохраняющийся отказ со стороны России и комбинированных российско-террористических сил соблюдать свои обязательства о прекращении огня".

Как сообщалось, Порошенко и Дж.Байден в ходе телефонного разговора скоординировали действия по дальнейшему давлению на Россию для имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины