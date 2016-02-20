На Майдане ставят палатки и сносят дрова: люди из отеля "Козацкий" собирают вече

На завтра "Радикальные правые силы" собирают вече.
Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".
"Эти люди в отеле говорят, что сегодня ночью будут на Майдане Независимости, установят там палатки и будут там ночевать, завтра проведут весь день там, а на 17:00 анонсируют вече, где будут выдвигать условия к правительству", — сказал он.
Активисты перекрыли движение щитами с фотографиями погибших участников Евромайдана, пишет УНН.
Эта инициатива принадлежит активистам организации "Революционные правые силы" (РПС).
Патрульные полицейские пытаются урегулировать движение транспортных средств на главной улице столицы.
Ранее сообщалось, что в Киеве около 50 человек в камуфляже заняли ряд помещений отеля "Козацкий" на Майдане Независимости.
видео: 17 Канал, 112 Украина