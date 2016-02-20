На Майдане ставят палатки и сносят дрова: люди из отеля "Козацкий" собирают вече

В Киеве активисты перекрыли главную улицу Крещатик. Люди в камуфляже, которые находятся в отеле "Козацкий", собираются установить на Майдане Независимости палатки. Также на Майдан начали приносить дрова.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".

"Эти люди в отеле говорят, что сегодня ночью будут на Майдане Независимости, установят там палатки и будут там ночевать, завтра проведут весь день там, а на 17:00 анонсируют вече, где будут выдвигать условия к правительству", — сказал он.

Активисты перекрыли движение щитами с фотографиями погибших участников Евромайдана, пишет УНН.

Эта инициатива принадлежит активистам организации "Революционные правые силы" (РПС).

Патрульные полицейские пытаются урегулировать движение транспортных средств на главной улице столицы.

Ранее сообщалось, что в Киеве около 50 человек в камуфляже заняли ряд помещений отеля "Козацкий" на Майдане Независимости.

видео: 17 Канал, 112 Украина