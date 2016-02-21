Яценюк похвастался, что Украина уже не зависит от России по газу

За два года со времен Евромайдана Украина стала действительно независимым государством.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в "10 минутах с премьер-министром", передает УНИАН.

Он отметил, что в каждой украинской семье обсуждаются вопросы: что изменилось за два года; зачем был Майдан; действительно ли мы достигли того, чего хотели?

"Буду с вами откровенен. Конечно, мы не достигли всего того, чего хотели и на что надеялся украинский народ. И здесь есть часть моей вины, которую я признаю", — сказал Яценюк.

При этом он призвал граждан вдуматься, какие фундаментальные изменения прошли в Украине за последние два года.

"Украина стала действительно независимым государством. Раньше мы были фактически под внешним управлением Российской Федерации. Сегодня Украина — это независимая и суверенная страна. Сегодня Украина — это государство, которое борется против российской военной агрессии. Сегодня Украина — это страна свободных граждан, граждан, которые победили в Революции Достоинства. Сегодня Украина — это достойное государство", — подчеркнул он.

"Мы не зависим от России ни по газу, ни по экономике, ни по политике", — добавил Яценюк.

Вместе с тем, по его словам, украинским политикам не хватает зрелости.

"Честность, прозрачность и достоинство — это то, что нужно в целом для украинской политической системы", — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он заверил, что правительству удалось разрушить систему узурпации власти, "где только один, его семья и окружение управляли всем". Новая власть начала децентрализацию.

Также Яценюк напомнил, что вместо милиции советского образца в Украине создана полицию, а также новая армия, которой фактически не существовало.

"Украина, которая ранее в мировых средствах массовой информации была как часть бывшего Советского Союза, сегодня для всего цивилизованного мира стала независимым и суверенным государством, европейским государством, которое мы совместно строим", — подчеркнул Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк рассказал, как лишил выплат 150 тыс. липовых переселенцев.