Западный журналист предупредил: Россия готова поддерживать сразу два конфликта

Власти Российской Федерации, содействующие орудующим на востоке Украины боевикам, готовы к поддержке сразу двух активных конфликтов — в нашей стране и Сирии.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные журналиста New York Times Эндрю Крамера, статью которого напечатало австралийское издание The Age.

В то же время он уточнил, что об указанном выше факте свидетельствует возобновление военных действий на территории украинского государства.

"Хотя противостояние на востоке Украины и ушло в тень войны в Сирии, однако оно резко активизировалось в последние недели, отмечают жители вдоль линии фронта, командиры и европейские наблюдатели", — подчеркнул аналитик.

При этом Крамер считает, что прекращение огня на Донбассе было связано с военным вмешательством РФ в сирийский конфликт в конце сентября, когда страна начала наносить авиаудары "от имени" правительства президента Башара Асада.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в отдаленной перспективе Россия хочет уничтожить нашу страну. Ознакомиться с его мнением можно здесь.