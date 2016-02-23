Путин три года назад считал "своими" 10 областей Украины — нардеп

Нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что президент РФ Владимир Путин три года назад считал "своими" 10 областей Украины.

Слова политика в своем Twitter-аккаунте приводит журналист "Громадського Радио" Мила Мороз.

В то же время народный избранник не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

"Летом 2013 года Путин рассказывал в узких кругах, что 10 областей Украины — его", — отметил Пашинский.

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявлял, что тот после аннексии Крыма в 2014 году планировал захватить не менее 11 областей украинского государства.