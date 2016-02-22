Суд оставил Корбана под стражей до 15 апреля

В понедельник, 22 февраля, Днепровский районный суд Киева продолжил срок содержания под стражей Геннадию Корбану до 15 апреля.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии "УКРОП" Евгения Кравчук, передает УНИАН.

"Суд продлил содержание под стражей до 15 апреля. Адвокаты уже подали апелляцию", — подчеркнула она.

Кравчук также отметила, что пока дата заседания суда, на котором будет рассматриваться апелляционная жалоба защиты Корбана, неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что суд оставил Корбана под стражей, но сократил срок содержания в СИЗО.