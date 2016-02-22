Обама потребовал от Путина прекратить обстрелы пророссийских боевиков на Донбассе

В понедельник, 22 февраля, президент США Барак Обама пообщался по просьбе российской стороны с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, передает "Укринформ".

"Президент Обама приветствовал достижение договоренности между США, Россией и другими партнерами в Международной группе поддержки Сирии относительно сроков и условий прекращения там боевых действий", — отмечается в документе.

При этом Обама подчеркнул, что приоритетным сейчас является "обеспечение положительного ответа сирийского режима и вооруженной оппозиции, а также добросовестное исполнение (договоренностей — ред.) всеми сторонами с целью облегчения страданий сирийского народа, возобновления политического процесса под руководством ООН и сосредоточиться на разгроме ИГИЛ".

Президент США также "подчеркнул важность выполнения объединенными российско-сепаратистскими силами на востоке Украины своих обязательств по Минскому договору, прежде всего по прекращению огня и обеспечению полного доступа Специальной миссии мониторинга ОБСЕ в зоне конфликта, вплоть до международной границы".

Кроме того, Обама "подчеркнул важность быстрого достижения договоренностей относительно модальностей проведения свободных и справедливых выборов в Восточной Украине в соответствии со стандартами ОБСЕ".

Напомним, ранее Обама назвал стратегическую ошибку Путина: поддержка Асада даст краткосрочный успех.