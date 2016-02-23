Штаб АТО о ситуации на Донбассе: напряженная, но контролируемая

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что обстановка на востоке нашей страны остается напряженной, но контролируемой.

"По позициям вблизи Водяного на Мариупольском направлении бандиты вели огонь из 82-мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", — отметили военнослужащие.

По их данным, также зафиксирован снайперский обстрел нашего опорного пункта в районе Марьинки, там же террористы использовали стрелковое оружие.

"Бандформирования российских оккупантов атаковали позиции Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия неподалеку от Авдеевки и Новгородского", — добавили в штабе спецоперации.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України