Германия о будущей встрече "нормандской четверки": будем достигать компромиссов

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что во время запланированной в марте встречи по Донбассу министры иностранных дел "нормандской четверки" будут достигать компромиссов.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что мероприятие, в котором примут участие миниcтры иностранных дел ФРГ, нашей страны, Франции, а также РФ, должно пройти третьего числа в Париже.

"Мы не можем согласиться с тем, что нарушается перемирие на Донбассе", — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии.

При этом он выразил надежду, что главы МИД стран "нормандской четверки" во время встречи договорятся о совместной позиции по конфликту на востоке нашей страны и смогут преодолеть все, что их разделяет в этом вопросе.

Напомним, ранее в городе Киев президент Петр Порошенко встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером, а также главой МИД Франции Жан-Марком Эро, с которыми, в частности, обсудил выполнение Минских соглашений по Донбассу.