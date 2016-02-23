В Харькове запустили группы быстрого реагирования полиции: опубликованы фото

Во вторник, 23 февраля, в городе Харьков состоялась церемония запуска групп быстрого реагирования патрульной полиции соответствующей области.

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк написала на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что идентичные подразделения сейчас действуют на территории Киевщины.

"Такие группы уже работают в Киевской области и в Киеве", — отметил премьер.

Напомним, ранее в Херсоне прошла торжественная церемония присяги новых патрульных полицейских. Узнать больше о мероприятии, а также посмотреть фото с места события можно здесь.

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy