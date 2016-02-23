В Харькове запустили группы быстрого реагирования полиции: опубликованы фото

-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
-
Фото с мероприятия facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Во вторник, 23 февраля, в городе Харьков состоялась церемония запуска групп быстрого реагирования патрульной полиции соответствующей области.
Об этом премьер-министр Арсений Яценюк написала на своей странице в Facebook.
В то же время он уточнил, что идентичные подразделения сейчас действуют на территории Киевщины.
"Такие группы уже работают в Киевской области и в Киеве", — отметил премьер.
Напомним, ранее в Херсоне прошла торжественная церемония присяги новых патрульных полицейских. Узнать больше о мероприятии, а также посмотреть фото с места события можно здесь.
Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy