У Порошенко назвали "горячие точки" Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики обстреливали позиции силовиков, самое большое количество атак произошло в Новгородском и Авдеевке Донецкой области.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы, в частности, использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"На Донецком направлении противник один раз применил тяжелое вооружение (120-мм миномет) вблизи Опытного. В Песках активизировались вражеские снайперы", — отметил военнослужащий.

По его словам, на Мариупольском в течение прошедших суток зафиксированы два краткосрочных минометных обстрела — в Красногоровке и Гнутово, а в Марьинке по нашим военным стрелял вражеский снайпер.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое — получили ранения", — добавил спикер Администрации президента по вопросам АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org