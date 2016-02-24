По украинским воинам боевики выпустили более 160 мин: карта зоны АТО

Обстановка в зоне АТО на линии соприкосновения обострилась. Противник более 20 раз применил тяжелое вооружение на Донецком и Мариупольском направлении. По предварительным оценкам, по нашим позициям было выпущено более 160 мин.

Такие данные обнародовал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По данным штаба, на западных окраинах Донецка украинские позиции неоднократно обстреливали снайперы.

На Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности по всему фронту. Горячие точки – Зайцево, Новгородское, Авдеевка.

На Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины в Красногоровке, Марьинке и на линии фронта Чермалик — Талаковка. Кроме стрелкового оружия и гранатометов оккупанты применяли 82-мм и 120-мм минометы. Почти все обстрелы были прицельными.

На Луганском направлении продолжается затишье. Вблизи Станицы Луганской зафиксирован полет вражеского БПЛА.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 2 — получили ранения.

Разведка Минобороны сообщает, что с территории России на оккупированный Донбасс продолжает прибывать личный состав и боевая техника.