Порошенко уволил судью, которая бросала за решетку активистов Евромайдана в Киеве

В среду, 24 февраля, Президент Петр Порошенко подписал указ, которым уволил с должности судью Голосеевского районного суда Киева Ларису Калиниченко за нарушение присяги.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Временная специальная комиссия по проверке деятельности судей установила, что Калиниченко во время событий 21 ноября 2013 года — 22 февраля 2014 года, принимая решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней в отношении активистов Революции Достоинства и о привлечении автомайдановцев к административной ответственности в связи с невыполнением водителями требований работников милиции об остановке транспортных средств, грубо нарушила требования процессуального законодательства, продемонстрировав необъективное и предвзятое рассмотрение дел указанных лиц.

Этим же указом президент уволил судью Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Андрея Гайдука в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении него. Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Андрея Гайдука виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, повлекшее тяжкие последствия или совершенное из корыстных побуждений или в других личных интересах) и частью первой статьи 366 УК Украины (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и издание заведомо ложных документов).

Кроме того, своим указом глава государства уволил судью Ивано-Франковского городского суда Александра Бойчука в связи с истечением срока, на который он назначен, и судью Луганского окружного административного суда Елену Дыбову в связи с подачей заявления об увольнении с должности по собственному желанию.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко за нарушение присяги уволил десятки судей.