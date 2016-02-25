"Крым наш", "Донбасс — свой": в России болельщика оштрафовали за плакат

В пятницу, 19 февраля, в РФ суд оштрафовал руководителя региональной организации движения "За права человека", председателя региональной Булгарской национально-культурной автономии Хамзу Ямбаева за нарушение правил поведения зрителей при проведении соревнований.

Об этом пишет КоммерсантЪ.

Издание уточнило, что соответствующее наказания он понес из-за того, что 11 числа пришел на матч чемпионата мира по хоккею с мячом между Украиной и Сомали с картонкой на которой были надписи "Крым наш", "Донбасс — свой", "Одессу не простим".

"Засвияжский районный суд Ульяновска оштрафовал россиянина на 3 тыс. рублей", — отметили журналисты.

По их данным, в самом начале матча сотрудники регионального центра по борьбе с экстремизмом задержали болельщика, заявив ему, что "надписи на плакате носят экстремистский характер", что и было отражено в протоколе задержания, составленном в райотделе полиции.

Позже Ямбаева отправили в суд для принятия решения о наказании, он не нашел доказательств утверждений силовиков о нарушении им правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований в части использования "материалов экстремистского характера".

"Сам задержанный заявил, что готовит жалобу в облсуд об отмене решения райсуда, поскольку не считает надписи на плакате политическими, а свой приход на матч не считает пикетом", — добавило издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в России московский облсуд якобы за "за шпионаж" приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина украинского государства Валентина Выговского.