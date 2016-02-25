В штабе АТО подсчитали, сколько раз за день боевики Донбасса нарушали "тишину"

В четверг, 25 февраля, в зоне АТО на Донбассе с полуночи и до 18 часов боевики 13 раз нарушали "режим тишины", открывая огонь по позициям силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны, по сравнению с минувшими сутками, обстановка стабилизировалась.

"Российские наемники продолжают пренебрегать Минскими соглашениями и вести огонь из минометов", — отметили военнослужащие.

По их данным, около 13:00 враг открыл неприцельный огонь и выпустил по опорным пунктам сил АТО в Красногоровке четыре мины, а позиции войск близ Марьинки, Майорска и Песков обстрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По опорным пунктам, расположенным неподалеку населенных пунктов Новгородское и Марьинка, вели огонь вражеские снайперы", — добавили в штабе спецоперации.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України