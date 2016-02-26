Климкин раскрыл стратегию Украины по возврату Крыма

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что стратегия нашей страны по возврату аннексированного Россией Крыма заключается в двух важных элементах.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

В то же время дипломат уточнил, что, первый из них международно-правовой.

"А второй элемент — крымчанам необходимо объяснить, что быть в составе европейской Украины намного перспективнее", — отметил Климкин.

По его словам, при этом украинское государство вместе с миром должно продолжать давить на Россию и не признавать аннексию полуострова.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно вернет под свой контроль захваченный Россией Крым. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.

Видео: ТСН