Боевики нарушали "тишину", под Волновахой погиб военный: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", в результате боевых действий погиб один украинский военный, раненых нет.

Об этом свидетельствуют данные, озвученные на брифинге спикером Администрации президента по вопросам спецоперации полковником Андреем Лысенко, пишет РБК-Украина.

В то же время он уточнил, что наш боец скончался в районе села Гранитное (находится под Волновахой) Донецкой области.

"На Донецком направлении спокойных участков фронта не было. Активизировались бои под Горловкой, противник использовал минометы", — отметил военнослужащий.

По его словам, в районе Новгородского несколько часов вели огонь вражеские снайперы, а недалеко от Красногоровки террористы осуществили серию мощных обстрелов с использованием БМП и минометов.

"На Мариупольском направлении эпицентром (боевых действий — ред.) остается Марьинка… Короткий минометный обстрел произошел в Широкино", — подчеркнул полковник.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: slovoidilo.ua