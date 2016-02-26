Куратора батальона "Кривбасс" выдвинули кандидатом на должность мэра Кривого Рога

Сегодня, 26 февраля, политическая партия "Украинское объединение патриотов — УКРОП" официально выдвинула своего кандидата на должность городского головы Кривого Рога.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Николая Колесника, куратора батальона "Кривбасс", лидера местной организации партии единогласно поддержали 14 участников городской партконференции. Недавно его кандидатуру одобрили и делегаты седьмого съезда УКРОПа", — написала она.

Сьогодні УКРОП офіційно висунув свого кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу. Миколу Колесника, куратора батал... Опубликовано Yevheniya Kravchuk 26 февраля 2016 г.

Напомним, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября 2015 года, объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула.

По информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 тыс. голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88,457 тыс. голосов (48,83%).

Кандидат от "Самопомочи" заявил о фальсификации и оспаривал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

23 декабря Верховная Рада приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы.