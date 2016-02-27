Активист о захваченном Крыме: серая зона отчуждения и страха

Российские оккупанты арестами, похищениями и убийствами проукраинских граждан в Крыму запугали основную массу населения полуострова, которое в большей части не поддерживало действия России.

Об этом активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев рассказал в интервью "Главреду".

"Массовку создавали гастролеры из России. Такого настроения среди местных не было. Это туристы скандировали: "Россия, Россия!". Основную массу людей удалось запугать. В том числе исчезновением Ришата Аметова, арестами Олега Сенцова, Андрея Щекуна, старшего Ковальского. Это, безусловно, были лидеры, за которыми бы люди пошли. Эти люди могли бы что-то организовать. Верхушку этого сопротивления, революционного, не побоюсь этого слова, движения обезглавили, таким образом, обезопасив себя. Но и запугали остальных", — рассказывает активист.

По его словам, люди продолжают жить в страхе: "И те аресты, массовые обыски в домах крымских татар, которые были 13 февраля, случаи "самоубийств", обвинения в сотрудничестве с ИГИЛ направлены на то, чтобы держать население Крыма в постоянном страхе. Как говорится, в ощущении засады. Мол, мы все на войне, против нас международный терроризм, националисты, мусульмане… Вот поэтому они вынуждены в школах, детских садах вывешивать эти безумные плакаты о террористах".

"К тому же действуют необоснованно высокие зарплаты для работников силовых структур. У простого постового в пересчете на гривны может быть зарплата более 10 тысяч гривен. При этом у учителя 2-3 тысячи. Контраст большой. Чтобы те работали на Россию, держали людей в страхе. И они за такие деньги рьяно и настойчиво преследуют всех несогласных", — говорит Вельдар.

"Все понимают (даже те, кто бегает и кричит: "Россия нас спасла, Путин наш бог"), что произошло что-то не то: в Крыму реально стало хуже, страшно. Это не тот Крым, к которому мы привыкли: весенний, благополучный, цветущий, который навевает какие-то романтические чувства, настроения. Крым сегодня — это зона страха, серая зона отчуждения. Крым — это Чернобыль, только с людьми. Одну часть людей просто купили, другую — запугали. И они реально понимают, что у Украины даже для возвращения нет весомых аргументов. Если даже рассматривать вопрос с точки зрения прав человека, Украина не может показать, что будет после возвращения Крыма, она не может дать четкий посыл гражданам, проживающим на территории Крыма", — посетовал Шукурджиев.

Напомним, ранее активист рассказал, почему украинские силовики в Крыму массово становились предателями.

Читайте больше на "Главреде": "Вельдар Шукурджиев: "Крым — это Чернобыль, только с людьми".

Больше читайте на "Главреде".

#Шукуджиев #Крым #захват #оккупация #предательство #русский_мир