У Порошенко рассказали о боях в ключевых точках на линии разграничения: карта зоны АТО

На Донбассе в зоне АТО за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Такие данные обнародовал сегодня на ежедневном брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении противник один раз нарушил режим тишины. Это произошло на Бахмутский трассе, близ пос. Новотошковское. Силы АТО открыли ответный огонь.

На Донецком направлении самая сложная обстановка сохраняется в Горловской агломерации, где противник трижды применил минометы. Также несколько обострилась ситуация на Светлодарской дуге, в частности в пос. Луганское. Продолжаются обстрелы в районе донецкого аэропорта.

На Мариупольском направлении продолжаются обстрелы и провокации противника в Марьинке. Противник применял стрелковое оружие и гранатометы, а также вел снайперский огонь. Также несколько вражеских обстрелов произошло южнее, в районе Докучаевска.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики пустили в ход зенитки и тяжелые минометы.