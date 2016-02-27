Эксперт рассказал, кто может стать премьером после Яценюка

После Арсения Яценюка должность премьер-министра, в частности, может занять нынешний министр финансов Наталья Яресько или глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик сообщил во время чата на "Главреде".

В то же время он выразил мнение, что в Украине должно быть технократическое правительство.

"Речь идет об алгоритмах принятия решений, отношениях, системе подготовки вопросов и кросс-координации", — отметил Кулик.

По его словам, Кабмин является коллегиальным органом, а это означает, что он должен работать как одна команда. "Роль премьер-министра заключается в том, чтобы организовать эту работу", — отметил политолог.

"Поэтому на переходном этапе технократический премьер может быть не рейтинговым политиком и не политиком с отрицательным рейтингом. Если говорить о персоналиях, то, очевидно, что Яценюк не может быть премьер-министром", — считает аналитик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что Украине для проведения реформ и реализации Минских соглашений нужен дееспособный Кабинет министров.