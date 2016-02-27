Разведчики раскрыли, куда боевики Донбасса стянули "запрещенное" вооружение

На востоке Украины боевики стянули под ряд населенных пунктов запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В то же время в ведомстве уточнили, что оно находится в районах Горловки, Донецка, Ленинского, Саханки и Безымянного.

"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах… (населенных пунктов — ред.) танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град", — отметили разведчики.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.