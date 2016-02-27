Разведчики раскрыли, куда боевики Донбасса стянули "запрещенное" вооружение

На востоке страны возле пяти населенных пунктов находятся танки, САУ и "Грады" врага, отметили в Минобороны.
На востоке Украины боевики стянули под ряд населенных пунктов запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.
В то же время в ведомстве уточнили, что оно находится в районах Горловки, Донецка, Ленинского, Саханки и Безымянного.
"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах… (населенных пунктов — ред.) танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град", — отметили разведчики.
Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.