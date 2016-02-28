Эксперт объяснил, что ждет Донбасс, если его не интегрировать в состав Украины

Если оккупированная часть Донбасса не будет интегрирована в состав Украины, ее на многие десятилетия ожидает будущее Приднестровья.

Такое мнение выразил замдиректора Института социологии Евгений Головаха в интервью ZN.UA.

"Трагедия этой части Донбасса в том, что качество населения сильно снизилось, поскольку оттуда действительно выехали самые квалифицированные, образованные, подготовленные и активные люди. Но им, конечно, очень тяжело. Они вынуждены туда ездить, ведь там их дома, близкие, немощные старики, которые держатся за стены. Многие по этой причине и не выехали, хотя хотели бы", — отметил Головаха.

"Там просто восстановился Советский Союз, и все. Советский порядок, поддерживаемый российскими деньгами. Тролль разбил зеркало — один осколок остался", — сказал он.

По словам эксперта, с оккупированных территорий выехали наиболее квалифицированные кадры, в частности все профессиональные социологи.

В тоже время, по мнению социолога, переселенцы (оккупированные территории покинуло около 2 млн человек) сами должны защищать свои права.

"Организовывать мирные акции протеста должны организации, помогающие переселенцам. В любом демократическом обществе акции протеста организовывают те, кто ответственен за эту группу населения", — подытожил замдиректора Института социологии.

Пот его мнению, сейчас стоит большая проблема — примирение фактически гражданского противостояния, когда с обеих сторон есть погибшие.

"Мы в невероятно сложной ситуации. Казалось бы, все понимают, что отдать нельзя — границы-то наши. Но как только вернем границу, надо восстанавливать Донбасс — экономически, инфраструктурно, политически, информационно, духовно и психологически. Потому-то власть все тянет и никак не может принять решение. Здесь должна быть разработана очень серьезная программа, включающая в том числе психологическую и духовную составляющую о примирении, о взаимной ненависти", — говорит Головаха.

Напомним, политический аналитик Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде", что президент РФ Владимир Путин никогда не хотел получить такой чирей, как оккупированный Донбасс.