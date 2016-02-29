Украинская армия готова освободить Донбасс, ждет команды — полковник разведки

Полковник военной разведки Петр Недзельский, находящийся в зоне АТО, заявил, что украинские военные готовы к активным действиям по освобождению временно оккупированных территорий Донбасса

В комментарии "Обозревателю" он отметил, что армия ждет соответствующее решение военно-политического руководства страны.

"Поверьте, наши воины готовы морально к отражению любых атак. Иногда они, наоборот, ждут команды к наступлению. Морально-психологическое состояние украинских войск достаточно высокое. Мы научились воевать, научились давать им по мордам. Если бы не эти Минские соглашения, мы бы давно выгнали террористов с нашей земли", — заявил полковник.

Полковник также заверил: "Какая-то там подготовка террористов к наступлению или имитация наступления нас в определенной степени смешит. Мы всегда готовы дать им ответ. И дадим, только брызги полетят. Ответ будет очень адекватный и очень сильный".

В то же время Недзельский подчеркнул: "Армия — это инструмент политики, а война – это продолжение политики вооруженными методами. Конечно, мы не можем действовать без соответствующего решения военно-политического руководства. Мы его ждем".

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер отмечал, что в США прогнозируют, что Россия и впредь будет защищать пророссийских сепаратистов в конфликте на Донбассе.