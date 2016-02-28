Активист: призывом крымских татар в армию оккупанты убивают сразу двух зайцев

Вся "правоохранительная система" в Крыму заточена под то, чтобы максимально запугать, уничтожить и, по возможности, выдавить всех несогласных за пределы оккупированного полуострова.

Об этом активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев рассказал в интервью "Главреду".

"Этим и вызваны массовые обыски у крымских татар, приписанные ярлыки в сотрудничестве с "Хизб ут-Тахриром" ("Исламская партия освобождения", — Ред.). Хотя во всем мире эта организация считается мирной. Только в одной стране запрещена — в России. Там ее расценивают как террористическую. И вот под личиной "борьбой с терроризмом" из Крыма выдавливают крымских татар. Это начало геноцида", — считает активист.

"Сейчас Путин объявил призыв в армию. В первую очередь взялись за крымских татар. Это очень удобно — оккупант убивает в прямом смысле сразу двух зайцев: выгоняет из Крыма активную молодежь, ту, которая знает Украину, росла в ней, ездила по стране, и отправляет их на войну, и одновременно есть шанс, что они с той войны в Сирии или на Донбассе не вернутся. И этими же руками Россия борется с мусульманами в Сирии. Мусульман направляет против мусульман", — посетовал Вельдар.

По его словам, есть реальные случаи призыва крымских татар в армию: "Есть родители, которые у всех спрашивают, как им быть. Оккупант сейчас практически не выпускает из Крыма мужчин призывного возраста. Если в армию не пойдут, то их обвинят в дезертирстве. То есть это тоже способ выдавливания. Но мы же знаем, чем этот призыв может закончиться. Россия же официально не воюет на территории Украины, и войска в Сирию тоже не вводила. Помните, с чего начинался захват Крыма — Путин объявил об учениях в Южном федеральном округе. Мы до сих пор расхлебываем эти "учения". Недавно он вновь объявил такие учения… И тут же начался призыв в армию", — заметил Шукурджиев.

Напомним, ранее активист рассказал, почему украинские силовики в Крыму массово становились предателями.

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