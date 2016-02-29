Названо самое "горячее" направление в зоне АТО на Донбассе

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", 71 раз обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что больше всего атак зафиксировано на Донецком направлении (36), а меньше на Мариупольском (22) и Луганском (13).

"Боевики продолжили использовать запрещенное Минскими соглашениями оружие — минометы 82 и 120 мм калибра", — отметили военнослужащие.

По их данным, в частности, на Донецком направлении террористы трижды обстреляли опорные пункты украинских войск, которые находятся вблизи населенных пунктов Авдеевка и Зайцево, выпустив при этом 17 мин.

"Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по позициям в районе Песков, Опытного, Новгородского, Троицкого и Майорска. БМП и снайперы работали возле Троицкого", — подчеркнули силовики.

Между тем на Мариупольском направлении боевики из миномета стреляли по укреплениям рядом с Талаковкой, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по опорным пунктам вблизи Красногоровки и Марьинки.

"На Луганском враг активизировал действия и обстрелял из миномета и АГС позиции войск рядом с Орехово. Неприцельный огонь из разного оружия вел в районе Майорска, Красногоровки, Авдеевки, Луганского, Богуславского и Новозвановки", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України