Президент и проевропейские силы должны объединиться ради реформ — нардеп

Украинские политики должны оставить игры за власть и влияние и объединиться ради решения политического кризиса и продолжения реформ.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Помазанов.

"В обращении к украинскому народу премьер-министр Арсений Яценюк поставил очень четкое требование — нужно уже прекратить политические войны, борьбу за власть и влияние", — сказал он.

Народный депутат отметил, что впервые за всю историю независимости, правительство представило отчет о работе за прошлый год и предложило основные приоритеты деятельности на следующий.

Однако, по его словам, во время отчета от парламентариев, к сожалению, не прозвучало ни одного конкретного предложения по улучшению работы правительства, "звучали только политические лозунги и популистские требования".

"Ни одного замечания к самой программе там ни было, не объявлен ни один факт, на котором могла бы базироваться критика работы правительства", — отметил Помазанов.

"Глава правительства очень четко адресовал претензии, в первую очередь к президенту и его фракции, чтобы те определились: или мы вместе строим цветущую европейскую страну, или и дальше загоняем ее в тупик и создаем предпосылки для падения в бездонную пропасть, из которой выхода уже может и не быть", — подчеркнул он.

По словам нардепа, чем дольше глава государства будет определяться, поддерживать ли программу правительства, предлагать альтернативную новую — тем больше будет углубляться политический кризис.

"Требование к президенту касается и всех проевропейских политических сил, которые формировали коалицию "Европейская Украина" и которые представлены в парламенте — это и БПП, и "Батьківщина", и Радикальная партия, и "Самопоміч", и "Народный фронт". Мы все вместе должны нести общую ответственность", — сказал он.

"И как подчеркнул Арсений Яценюк, эта ответственность должна быть абсолютно реальная, а не мнимая. Что касается нашей фракции "Народный фронт" — мы готовы работать каждый день", — подчеркнул Помазанов.

По словам нардепа, Кабмин очертил приоритеты своей работы — прозрачные реформы, невмешательство одной ветви власти в работу другой, и главное — не допустить политического влияния на министров.

"Именно тогда работа правительства будет эффективной, нас будут поддерживать послы западных стран, а Украина будет иметь эффективные реформы", — резюмировал представитель "Народного фронта".