Российский журналист: Путин давно "плюнул" на ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин давно "плюнул" на "Новороссию", а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР, но не может признать свое поражение.

Об этом сообщил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, пишет "Апостроф".

В то же время он уточнил, что для главы государства "закрыть границу и ликвидировать "республики" будет означать признание своего поражения".

"На это он пойти просто не в состоянии. Это рушит весь его мир. Миф о том, что Путин всех переиграл, Путин молод и здоров, Путин — вечный победитель", — отметил публицист.

По его словам, "отступиться от этого мифа — обнулить себя". "На это он пойти не может. Хотя "Новороссия" и так называемая "Донецкая республика" ничего кроме омерзения и отвращения у него, по моему мнению, не вызывают", — добавил Радзиховский.

Напомним, ранее директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик выразил мнение, что Владимиру Путину выгоден "мерцающий конфликт" на Донбассе.