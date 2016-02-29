В МИД Украины назвали военные потери в результате российской агрессии

20 февраля 2014 года Российская Федерация начала вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Автономную Республику Крым и город Севастополь, а сегодня эта агрессия продолжается на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины о выполнении Минских договоренностей.

"С момента начала агрессии погибло более 2600 украинских военнослужащих и более 9000 получили ранения. Только за последние два месяца 2016 года украинские позиции были обстреляны более 2500 раз, в результате которых 12 военнослужащих погибли и более 150 получили ранения", — отмечается в заявлении.

В течение этих лет агрессии под командованием российских офицеров на Донбассе была сформирована сорокатысячная армия, укомплектованная и профинансирована российской стороной. Эта армия оснащена современным российским оружием: тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", "Торнадо" и ТОС-1 "Буратино", средства шифрованной связи и наблюдения (электронные военные комплексы "Ртуть-БМ", "Шиповник-Аэро", "Леер-2", 1РД257 "Красуха-4"), зенитно-ракетные комплексы "Бук" (SA-11 Gadfly), "Стрела" (SA-13 Gopher), "Панцирь" (SA-22 Greyhound). Сейчас на вооружении этой армии находится около 470 танков, 870 бронетранспортеров, 450 артиллерийских систем, 190 РСЗО. Россия также использует такие запрещенные виды оружия как ракеты с кассетной головной частью (9М55К) и противопехотные мины (PMN-2, MON-50).

В свою очередь, подчеркивается в заявлении, Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства безопасности, политического, гуманитарного и социально-экономического характера, а именно: прекратила ведение огня, обеспечила полный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представила свое видение модальностей проведения местных выборов на территории ОРДЛО согласно Минским соглашениям, международному и украинскому законодательству; осуществила важные шаги в направлении политического урегулирования, приняв в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины.

Правительство Украины продолжает поставлять природный газ и электроэнергию на подконтрольные боевикам территории, осуществлять выплату пенсий и других социальных выплат украинским гражданам на оккупированной территории Донбасса. Находясь под постоянными обстрелами, украинские специалисты восстанавливают инфраструктуру, повреждены газо- и водопроводы, линии электропередач с целью обеспечения потребностей гражданского населения.

В заявлении также отмечается, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.

Россия и контролируемые ею боевики продолжают военные провокации, в том числе с применением оружия, которое должно быть отведено под контролем и мониторингом ОБСЕ - реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Российские войска на Донбассе беспрепятственно продолжают осуществлять ротацию, тренировки и поставки через неконтролируемые участки государственной границы.

До сих пор СММ ОБСЕ не имеет полного, безопасного и беспрепятственного доступа к территориям, контролируемым Россией и пророссийскими террористами. Никаких положительных изменений не произошло и в вопросе доступа миссии ОБСЕ к границе и установлении зоны безопасности, как это предусмотрено минскими договоренностями, для прекращения и предотвращения поставок оружия и войск в Украину.

Россия и ее марионетки постоянно препятствуют освобождению более 130 украинских заложников, удерживая их в нечеловеческих условиях, подвергая пыткам и угрожая им смертной казнью в соответствии с уголовным кодексом СССР.

Россия продолжает политические преследования граждан Украины и отказывается освободить украинских политзаключенных Савченко, Сенцова, Кольченко и других, незаконно находящихся в России.

РФ и боевики блокируют поставки украинской и международной гуманитарной помощи гражданскому населению и систематически препятствуют деятельности международных гуманитарных организаций, в том числе Красного Креста.

Украина призывает всех государств-членов ООН потребовать от Российской Федерации выполнения ею своих обязательств в соответствии с Уставом ООН и международным правом, выполнение в полном объеме Минских договоренностей и немедленного прекращения всех актов агрессии в отношении Украины.

"Мы призываем международное сообщество оказать максимальное давление на Россию и сохранить санкции, пока Донбасс и Крым не будут деокупованы, а территориальная целостность и суверенитет Украины будут восстановлены", — подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее в Минобороны рассчитали потери армии РФ в случае наступления на Украину.